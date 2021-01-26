قضايا الدولة تشرف على الانتخابات الفرعية لنقابة المحامين

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار أبو بكر الصديق عامر، على طلب نقيب المحامين رجائى عطية بشأن إشراف الهيئة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين المقرر انعاقدها يومى 7 و8 فبراير والإعادة 14 و15 فبراير المقبل.





ووفقا لقرار الهيئة الصادر، اليوم الثلاثاء، فإن اللجنة العليا المخولة بالإشراف القضائى، ستكون برئاسة المستشار عبدالناصر أبو العزم عيسى، نائب رئيس الهيئة، على أن يكون المستشار إبراهيم عبدالخالق السيد نائبا، وبعضوية 7 مستشارين آخرين. وذكر المجلس أن هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره وعلى المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه.

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