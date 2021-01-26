عاجل.. السيسى: المشاريع القومية فى مصر فرصة للاستثمار الأجنبى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، رودولف سعادة، الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM"، وعدد من مسؤولى الشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "التعاون مع الشركة الفرنسية لتشغيل وإدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية كمشغل ذى خبرة عالمية فى هذا المجال". ووجه الرئيس، بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية، ليعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمى والعالمى بتطبيق المعايير الدولية فى تشغيل الموانئ، وبهدف الوصول إلى معدلات قياسية فى الشحن والتفريغ بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمى للموانئ المصرية. وأكد الرئيس، أن حجم المشاريع القومية العملاقة الجارى تنفيذها فى مصر أصبح يمثل فرصة كبيرة وسوقا واعدا لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار فى مختلف المجالات التنموية، والتى تتم بالتكامل بين جميع أجهزة الدولة ككيان واحد بدءا من مراحل الاتفاق والتعاقد وصولا إلى الخطوات التنفيذية. من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذى لشركة "سى إم أيه" الفرنسية بمناخ الأعمال فى مصر، مؤكدا تطلع الشركة للتعاون مع الجانب المصرى فى إدارة الموانئ، وكذلك التوسع فى نطاق عمل الشركة ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات إضافية فى موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية، موضحا اعتزام الشركة الفرنسية إنشاء مركز تدريب تكنولوجى لتأهيل الشباب على العمل فى قطاع النقل البحرى واللوجستيات، وذلك فى إطار اهتمامها بصقل ورفع قدرات الكوادر المصرية.

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