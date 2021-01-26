صور .. محافظ الفيوم يشهد فعاليات تلقى لقاح كورونا للأطقم الطبية 

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، فعاليات تلقى لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى التأمين الصحى المخصصة لعزل مصابى كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحى بالمحافظة.





أوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال زيارته لمستشفى التأمين الصحى تفقد غرف الموافقة المستنيرة، والتقييم الطبى، والتطعيم، وغرفة ملاحظة ما بعد التطعيم، للمشاركة فى فعاليات تطعيم أول مجموعة من الفرق الطبية بمستشفى التأمين الصحى المخصصة لعزل مصابى "كورونا" كونهم الأكثر عرضة للإصابة.

وقال المحافظ إنه حرص على المشاركة فى فعاليات تطعيم الفرق الطبية بمستشفى التأمين الصحى للاطمئنان على سير أعمال التطعيمات على الوجه الأكمل وفقاً للإجراءات التى التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مؤكداً أن الدولة حريصة على تطعيم كل الفرق الطبية التى تتعامل مع مصابى فيروس كورونا، أما باقى الفئات المستهدفة سيتم تطعيمها تباعاً.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبى بمستشفى التأمين الصحى، الذى يتعامل مع حالات الإصابة بــ"كورونا"، تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم اللازم للاستمرار فى استكمال هذه الجهود.

وأوضح الأنصارى أنه تم تجهيز مركز كيمان فارس الطبى بمدينة الفيوم، لتطعيم الفئات المستهدفة باللقاح وجارٍ دراسة أماكن أخرى لاستخدامها فى فعاليات التطعيمات.