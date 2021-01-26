صور .. محافظ الفيوم يشهد فعاليات تلقى لقاح كورونا للأطقم الطبية 

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أوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال زيارته لمستشفى التأمين الصحى تفقد غرف الموافقة المستنيرة، والتقييم الطبى، والتطعيم، وغرفة ملاحظة ما بعد التطعيم، للمشاركة فى فعاليات تطعيم أول مجموعة من الفرق الطبية بمستشفى التأمين الصحى المخصصة لعزل مصابى "كورونا" كونهم الأكثر عرضة للإصابة.
وقال المحافظ إنه حرص على المشاركة فى فعاليات تطعيم الفرق الطبية بمستشفى التأمين الصحى للاطمئنان على سير أعمال التطعيمات على الوجه الأكمل وفقاً للإجراءات التى التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مؤكداً أن الدولة حريصة على تطعيم كل الفرق الطبية التى تتعامل مع مصابى فيروس كورونا، أما باقى الفئات المستهدفة سيتم تطعيمها تباعاً.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبى بمستشفى التأمين الصحى، الذى يتعامل مع حالات الإصابة بــ"كورونا"، تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم اللازم للاستمرار فى استكمال هذه الجهود.
وأوضح الأنصارى أنه تم تجهيز مركز كيمان فارس الطبى بمدينة الفيوم، لتطعيم الفئات المستهدفة باللقاح وجارٍ دراسة أماكن أخرى لاستخدامها فى فعاليات التطعيمات.
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