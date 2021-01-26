جدة - نرمين السيد - وتكون الوفد من القمص أنطونيوس سبع الليل، والأب أبرام نوح، والأب بولس سنادة، والراهبتين "بركة ونرمين" من إيبارشية سوهاج بمنطقة طهطا للأقباط الكاثوليك. جاءت الزيارة بتوجيهات من الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفى للإيبارشية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد كهنة سوهاج يقدم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيدهم الـ69 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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