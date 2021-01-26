جدة - نرمين السيد - كما شارك فى طقس الرسامة، الذى أقيم بدير القديسة دميانة، اليوم الثلاثاء، الأنبا بسادة مطران أخميم وتوابعها، الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا وتوابعها، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير العذراء الحواويش، وعدد من الأباء الكهنة والرهبان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسامة 6 راهبات جدد بدير القديسة دميانة فى البلينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.