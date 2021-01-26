صور.. وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بدعم جهود تمويل أنشطة بناء السلام

جدة - نرمين السيد - ألقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، كلمة فى المؤتمر رفيع المستوى لحشد التمويل لصندوق بناء السلام، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك فى إطار اهتمام مصر بدور الصندوق كأحد ركائز هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى رحب فى كلمته بمساعى سكرتير عام الأمم المتحدة لحشد الدعم السياسى والمالى لصندوق بناء السلام، مشيرا فى هذا الصدد إلى تأييد مصر لما أوصت به "استراتيجية السكرتير العام لصندوق بناء السلام للفترة 2020 - 2024"، التى تتضمن تصور لكيفية التوظيف الأمثل لأنشطة الصندوق وموارده فى السنوات المقبلة، خصوصًا فى ظل التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تفشى وباء كورونا، والتى تشكل تحديًا جسيمًا للسلم والأمن الدوليين لما لها من أثر بالغ على تفاقم الأوضاع المسببة للنزاعات وإضعاف مؤسسات الدول.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية تطرق كذلك إلى ضرورة النظر فى الاعتماد على مصادر مالية مبتكرة لتمويل الصندوق لتفادى الارتكاز على المساهمات المالية الطوعية فقط، بالإضافة إلى أهمية الاستمرار فى طرح وتنفيذ المبادرات الرامية لتحسين مستوى التعاون مع الأطراف المانحة لأنشطة بناء السلام بحيث تكون أكثر اتساقًا مع الأولويات الوطنية للدول المتضررة من النزاعات.

وفى ختام الكلمة أكد الوزير شكرى، التزام مصر بدعم الجهود الرامية لتحقيق تمويل كافى ومستدام وقابل للتنبؤ لأنشطة بناء السلام، واستمرارها فى إيلاء الأهمية اللازمة لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الصدد من خلال رئاسة مصر للجنة بناء السلام هذا العام.