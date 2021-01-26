البرلمان يحيل بيان وزارة الطيران للجان المختصة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما استعرض الوزير خطة العمل خلال الفترة الماضية، والخطة المستقبلية فى الفترة المقبلة، حيث رفع المستشار حنفى جبالى، الجلسة العامة.
ويعاود المجلس الانعقاد غد الأربعاء الساعة الحادية عشر صباحا، للاستماع لبيان وزيرى الثقافة والبيئة، واستكمال خطة مجلس النواب، فى استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة فى الفترة الماضية.
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