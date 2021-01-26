إحياء صناعة الحرير.. الزراعة: نسعى لتعميم المشروع فى جميع المحافظات

أكد الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة ، أن مشروع إحياء صناعة الحرير عبارة بروتوكول تعاون بين محافظة الوادى الجديد والوزارة ، موضحا أن المبادرة تبدأ من زراعة التوت وحتى تصنيع الحرير .

وأضاف " عبدالمجيد" خلال تصريحات ل " دوت الخليج "، أن دور الوزارة يكمن فى الدعم الفنى للمشروعات، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع ، وتقديم الدعم حتى يتم عملية تصنيع الحرير سواء للصغار أو لكبار المستثمرين .

وأوضح " مدير معهد وقاية النباتات" أن وزارة الزراعة تسعى إلي تعميم هذه المبادرة على جميع المحافظات ، مشيرا إلي أنه يتم تحديد هامش الربح على حسب المساحات وحجم المشروع ، إذ تتطلب بعض المراحل دخول الأجهزة .

ولفت إلي أنه قد تم تدريب عدد ٢٣٠ شابا وفتاة بالخارجة وعدد ٧٠ متدربا بالداخلة وذلك على أساليب انشاء مشاتل وحقول التوت والعناية بها علاوة على طرق تربية الاعمار الصغيرة من ديدان الحرير التوتية كمشروع استثمارى صغير لشباب الخريجين والطرق المختلفة لتربية الاعمار الكبيرة ووسائل التعشيش المختلفة وجمع محصول الشرانق وتجفيفها وطرق حل الشرانق لانتاج الحرير الخام علاوة على المنتجات الجانبية لمشروع استزراع الحرير ومنها مستحضرات التجميل و الزينة.