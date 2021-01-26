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بالأسماء.. المتقدمين لإيفاد شهر رمضان من قراء القرآن

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المتقدمين لإيفاد شهر رمضان من السادة قراء القرآن الكريم (دعوات خاصة)، بمقر مسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وهم:

الاسم
1. محمد المهدى نجاتى طه إسماعيل
2. بركات محمد أحمد جاد
3. رمضان عبدالله موسى بلال
4. أحمد فهيم إبراهيم الغرباوى
5. إبراهيم مسعد عبدالحميد بلتاجى
6. محمد رمضان يونس جاد
7. محمد زكريا محمد أحمد
8. زين العابدين سعد محمود عبدالوهاب

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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