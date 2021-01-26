نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. المتقدمين لإيفاد شهر رمضان من قراء القرآن في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المتقدمين لإيفاد شهر رمضان من السادة قراء القرآن الكريم (دعوات خاصة)، بمقر مسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وهم:
الاسم
1. محمد المهدى نجاتى طه إسماعيل
2. بركات محمد أحمد جاد
3. رمضان عبدالله موسى بلال
4. أحمد فهيم إبراهيم الغرباوى
5. إبراهيم مسعد عبدالحميد بلتاجى
6. محمد رمضان يونس جاد
7. محمد زكريا محمد أحمد
8. زين العابدين سعد محمود عبدالوهاب