بالأسماء.. المتقدمين لإيفاد شهر رمضان من قراء القرآن

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المتقدمين لإيفاد شهر رمضان من السادة قراء القرآن الكريم (دعوات خاصة)، بمقر مسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وهم:

محمد يوسف

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