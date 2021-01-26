انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان رسمي.. مجلس الوزراء يعلن رسمياً موعد امتحانات الترم الأول لجميع الصفوف الدراسية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت الحكومة اليوم عن موعد امتحانات الترم الأول لجميع الصفوف الدراسية، وذلك عقب تداول شائعات عبر بعض المواقع الإلكترونية تفيد بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول.

مجلس الوزراء يعلن رسمياً موعد امتحانات الترم الأول لجميع الصفوف الدراسية

وبعد تداول شائعة تأجيل الإمتحانات لمايو المقبل 2021، قام المركز الإعامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي أكدت بدورها على إنها لم تصدر أي قرارات بها الشأن، مؤكدةً أنه حال صدرور أي قرارات بتأجيل الإمتحانات سوف يتم الإعلان فوراً عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وحول موعد امتحانات الترم الأول لجميع الصفوف الدراسية، أكدت وزارة التربية والتعليم ووفق بيان مجلس الوزراء اليوم، فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف يتم عقده عقب إجازة منتصف العام، في 20 فبراير المقبل، وأشارت إلى أنه تم استكمال تدريس جميع المناهج الدراسية عبر منظومة التعليم عن بُعد، وأضافت أن إجازة منتصف العام بدأت 16 يناير الجاري، وحتى 20 فبراير القادم.

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كما ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الإجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار، والتأكد من أي خبر من الجهات المعنية قبل نشره، لعدم نشر أي أخبار من شأنها أن تؤدي إلى البلبلة في صفوف الرأي العام، وها هو نص بيان اليوم.