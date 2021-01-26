موعد أول أيام رجب 2021.. استعد لإستغلال نفحات الشهر

موعد أول أيام رجب 2021، يبحث العديد من مواطني الوطن العربي عن الشهر الذي ينتظره الجميع لعمل استعداداتهم لاستقبال بالعبادات والطاعات كما يليق بكونه أحد الأشهر الحرم التي اختصها الله سبحانه وتعالى بالذكر في القرآن الكريم.

موعد أول أيام رجب 2021

ازدادت المعدلات البحثية عبر محرك البحث الشهير "جوجل" عن موعد أول أيام رجب 2021، حيث يترقب العديد من المسلمين في مصر والسعودية والكويت وباقي دول العالم العربي والإسلامي هذا الشهر، والذي يصادف هذا العام الثلاثاء 25 فبراير 2021، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعلنتها دار الأفتاء المصرية والجهات السعودية المختصة بتحري ثبوت الهلال من عدمه.

أول رجب

يشغل شهر رجب العديد من المسلمين، وذلك يرجع إلى أهمية وفضل الشهر الكريم ونفحاته الطيبة التي تعود على المسلمين والمجتمع ككل بالخير والبركة والإكثار من الاستغفار وطلب العفو والغفران والدعاء والاجتهاد في العبادة طمعًا في تضاعف الحسنات.

كيفية إستغلال أول رجب

يستغل المسلمون هذا الشهر في التقرب إلى الله بالعديد من المزايا التي يقدمها لنا من قراءة القرآن، والإستغفار بكثرة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتضرع في الدعاء وقيام الليل، وغيرها من الأمور المحببة إلى الله والتي من خلالها يستطيع المسلم المرور بما كان عليه وإنهاء مشاكله بالطريقة المثالية والتي دومًا ستكون قائمة.

كانت قد كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر جمادى الآخرة للعام الهجرى الحالي 1442 وافقت يوم 14 يناير الحالى، وذلك إيذانًا ببدء النصف الثاني من العام الهجري، ليبدأ العد التنازلي لحلول شهر رجب، والذى سيبدأ فلكيًا يوم 13 فبراير المقبل.



الجدير بالذكر، أن شهر رجب له مكانة كبيرة عند مواطني الدول العربية، حيث يسعي قطاع كبير من المقتدرين على أداء عمرة رجب للأستفادة من مضاعفة الأجر والثواب فيه وترقب ليلة الإسراء والمعراج للاحتفال بهذه المناسبة الدينية الجليلة وإحيائها بالذكر والإنشاد، وعلى الجانب الآخر يتقرب العبد الغير مقتدر من الله بشتى الطرق المتوفرة لديه للفوز بالثواب والأجر العظيم الذي خصصه الله لعباده في هذا الشهر المحبب لديه.