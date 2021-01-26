محمد الشناوي وشريف إكرامي.أرشيفية

ذهب محمد الشناوي حارس الأهلي وميشيل يانكوني مدرب حراس الأحمر لمصافحة شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي، أثناء الإحماء قبل المباراة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز.

ويستضيف بيراميدز فريق الأهلي اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقطة مثيرة بين الشناوي وإكرامي قبل بداية مباراة الأهلي وبيراميدز.. "صور" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.