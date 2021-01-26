عبر الفيديو كونفرانس.. صبحي لمنتخب الفراعنة: ننتظر منكم تحقيق الإنجاز الأهم لكرة اليد

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بلاعبي المنتخب الوطني المصري لكرة اليد والجهاز الفني والإداري، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والكابتن حسين لبيب مدير النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر 2021"، الدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي بالبطولة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالاداء البطولي للاعبي المنتخب الوطني طوال البطولة وخاصة في مباراة سلوفينيا الأخيرة، والذي دفعنا للتفاؤل في تحقيق الإنجاز الأهم لكرة اليد المصرية، مطالبا لاعبي منتخب الفراعنة ببذل المزيد من الجهد لإسعاد الجماهير المصرية، وتخطي منتخب الدنمارك حامل اللقب، واقتناص لقب البطولة واعتلاء منصة التتويج والتربع علي عرش كرة اليد العالمية.



قال "صبحي" :" ما فعلتوه في البطولة، جعلنا نتباهي بكم أمام الجميع، ووصلتنا اشادات عديدة بسبب الاداء والتنظيم"، مشيرا الي ان ثمار هذا التنظيم جعل العديد من الاتحادات الدولية تؤكد علي إقامة بطولاتها في موعدها بجمهورية مصر العربية، ومنها بطولة كأس العالم للرماية في فبراير المقبل، وبطولة العالم للناشئين والشباب ابريل المقبل.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي