«وكيل تشريعية النواب » تدخل الكونجرس الأمريكي في شئون مصر الداخلية ( تجاوز غير مقبول )

صرح النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب عن تحفظه و أعتراضه بشأن تدخل الكونجرس الأمريكي فى الشأن الداخلي للدولة المصرىة مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة ، و غير مسموح بأى تدخلات خارجية تخص الشأن الداخلى لمصر .

"أمين الاقترحات والشكاوى": أمريكا أكثر دولة فى العالم متورطة فى انتهاك حقوق الإنسان.. ولن تعلمنا الديمقراطية

و أضاف " الطماوي " أنه علي أعضاء الكونجرس الأمريكي الأهتمام بشؤون بلادهم و محاولة حل مشكلاتهم أحترام القانون الدولي

و أكد الطماوي أن مصر دولة قانون و مؤسسات و نظامها القضائي مستقل و لا يحق لكافة سلطات الدولة التدخل في شؤونه و يحقق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في الدولة المصرية .

واشار " وكيل تشريعية النواب " الى ضرورة العمل المشترك بين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لتحقيق الأمن و السلم الدوليين ، بدلًا من التدخل في شؤون الدول و العبس بأمن الدول و أستقرار ، مذكرا بأن الحق في الحياة الآمنة أولي أولويات حقوق الأنسان ، و هو ما نص عليه الدستور المصري في المادة 59

النائب إيهاب الطماوي وكيل تشريعية النواب

كما أكد الطماوي أن العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تستمر بناء علي الأحترام المتبادل و الحوار الإيجابي دون تدخل في السيادة الوطنية .

و في نهاية تصريحاته أعرب وكيل تشريعية النواب ، عن تطلعاته لرؤية مشتركة لتحقيق الأمن و السلم الدوليين و أن تتحمل الدول مسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي