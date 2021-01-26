رضا البلتاجى يكتب: الأسنان المكسورة

تجارة الرقيق كانت منتشرة في مصر حتى عصور قريبة، وكذلك أسواق النخاسة التى كانت رائجة في معظم المحافظات وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية، وكان يتم عرض النساء والرجال، للبيع وهم عراة تماما، كما ولدتهم أمهاتهم، حيث يقوم المشتري بفحص البضاعة والتأكد من قوة عضلات الرجل أو أنوثة المرأة، وهذا كلام موثق ومذكور فى أكثر من مؤلف، لكن حين أراد الخديوي إسماعيل إلغاء هذه التجارة غير الإنسانية، التي تقوم على خطف الضحايا من بين أهاليهم وبيعهم لمن يستعبدهم في الأعمال الشاقة والدعارة، اعترض شيخ الإسلام وأفتي المفتي في ذلك الوقت بما يفيد أن تجارة الرقيق هي من صلب الشريعة الإسلامية، ولا يجوز إلغاؤها، مما جعل الخديوي إسماعيل يصدر قرارا بعزل شيخ الإسلام والمفتي.

تاريخ مصر فى عصر إسماعيل

ويقول إلياس الأيوبي في كتابه "تاريخ مصر في عصر إسماعيل"، إن شيخ الاسلام تراجع بعد ذلك عن اعتراضاته وتراجع المفتي عن فتواه، وهنا يمكننا التأكيد على أن الخديوى إسماعيل، شقلب تاريخ مصر وعظم من قيمة الفن والفنانين، ورفع شأن المبدعين، وربما كان هذا هو الرابط الذي يربطني بمسجد الرفاعى فى حى القلعة حيث مرقده.. يا سلام لو أعرف أبدل اسم رضا باسماعيل، عرفانًا بجميل هذا الرجل الذى ظلمه كتاب التاريخ، ووصموه بأحط الصفات وأتعجب وأنا أتابع فيلم عبده الحامولى، حين أرى الفنان حسين رياض يجسد شخصيته فى صورة أحمق أبله متحرش، يتلصص على النساء وهن يقضين حاجاتهن خلف أبواب الحمامات وعلى العكس كانت حسناوات العالم يتمنين رضاه، الرجل سبق كل العصور".

المنافقون

فى القرآن سورة باسم المنافقون، ولا يوجد صورة باسم الحرامى أو الآفاق أو القواد أو المرتشى أو المزور، لأن المنافق لا يوجد من هم أسوأ منهم مجتمعين، الكيانات والمؤسسات وحتى الدول تسقط اذا تمكن المنافقون، واعتلوا المناصب".

لقاء صعب

لقائنا الحاسم أمام الدنمارك حسابيا صعب جدا، بالنتائج والتاريخ فهم حاملون اللقب فى الدورة السابقة، ولديهم أحسن حارس مرمى فى العالم، وبديله لايقل عنه كفاءة ومجموعة لاعبين بأطوال تخض، لكن للتذكرة فقط منتخبنا خسر أمامهم فى الدورة السابقة على ملعبهم، وبجمهورهم بفارق هدفين اثنين فقط، والله عندى أمل فى الأحمر ورفاقه.

العلم يؤكد أن جينات الطول فى الأطفال تورث عن طريق الأم، وعلى ذلك أدعو شبابنا المقبل على الزواج بعد رؤية عمالقة أوربا أن يركز على الطويلة حتى لو كانت أسنانها مكسورة.