قيادي بمستقبل وطن: انتهى عهد الرضوخ للابتزاز الخارجى.. وبيانات الكونجرس بشأن مصر مشبوهة

يوسف رشدان - أرشيفية
استنكر المهندس يوسف رشدان، القيادي بحزب مستقبل وطن، أمين عام مساعد الشباب بالقاهرة، التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي المصري، مؤكدا أنه لا يحق لأعضاء الكونجرس الأمريكي الحديث عن حقوق الإنسان في مصر.
يوسف رشدان يطالب الرد بكل قوة
وطالب يوسف رشدان، مجلس النواب المصري بالرد بكل قوة وحسم لكل من يستخدم شعار حرية الرأي والتعبير ذريعة للتدخل في الشأن المصرى.
وأشاد رشدان، ببيان وزير الخارجية سامح شكري الذي أكد على ضرورة التصدي للتدخل في الشأن المصري بمنتهي الحسم، لافتا إلى أنه رسالة من الدولة المصرية تؤكد أنها لن ترضخ للابتزاز الخارجي الذي يتم عن طريق صفقات مشبوهة مع أهل الشر في الداخل والخارج.
وأكد رشدان على أن اختزال ملف حقوق الإنسان في جزء التعبير، هدفه تقويض الجهود المبذولة من الدولة المصرية في ملف الحقوق المدنية والسياسية واحترام الحريات والإنجازات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تنفيذ حق المواطن في المأكل و المسكن وغيرها.
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