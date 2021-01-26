مُحدَث لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي وبيراميدز

مرت عشر دقائق من بداية المباراة، شهدت ضغط من قبل النادي الأهلي، وتغيير إضطراريى بعد إصابة محمد هاني، ونزول أحمد رمضان بيكهام.
ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الخامس برصيد 13 نقطة .
وكانت نتيجة آخر مواجهات الفريقين في الدوري الممتاز، هي التعادل السلبي المسيطر علي اللقاء عام 2020، حيث تم طرد لاعب خط وسط المارد الأحمر عمرو السولية.
ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.
البدلاء:
بيكهام، ياسر إبراهيم، كهربا، مروان محسن، ديانج، علي لطفي، صلاح محسن، سعد سمير ،بواليا
وجاء تشكيل بيراميدز المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: طارق طه - أحمد سامي - أحمد فتحي - علي جبر
خط الوسط: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق- إيربك تراوري
خط الهجوم: جون أنطوي
ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - محمود وادي - محمود حمادة- محمود صابر - إبراهيم عادل - دودو الجباس - عمر جابر .
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