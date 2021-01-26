مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المحافظات  

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الملخص التنفيذى للمرحلة العاجلة من مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك فى 14 محافظة، بواقع 165.082 وحدة سكنية سيتم تنفيذها ضمن مشروع "سكن كل المصريين"، تضم 109.269 وحدة إسكان لمحدودى الدخل، و37.043 وحدة إسكان متوسط، و18.770 وحدة إسكان فوق متوسط، كما تمت الإشارة إلى موقف الأراضى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المدرجة بالمرحلة العاجلة.

وأضاف أنه تم عرض حصر بالأراضى الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان فوق المتوسط، وبديل العشوائيات، فى محافظات : القاهرة والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، وقنا، والمنيا، وسوهاج، وكفر الشيخ، ودمياط، والأقصر، والسويس، والفيوم، والغربية.

وأوضح متحدث الوزراء أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى عدد من الأراضى المقترح ضمها للمشروع، والتى تتبع ملكيتها لبنكى : مصر والأهلى المصرى.