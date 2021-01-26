نائب: أمريكا المتورطه فى حوادث تعذيب بشعة تريد إعطائنا دروس عن حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وأشار حسين، فى تصريح له، اليوم الثلاثاء، إلى أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية، قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل فى شؤون الآخرين .

واتهم أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، الإدارة الأمريكية بالتورط فى عدد كبير من انتهاكات حقوق الإنسان، خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن أمريكا أكثر دولة فى العالم متورطة فى انتهاك حقوق الإنسان.

وأوضح أن مؤسسات الدولة الأمريكية تتبع سياسات عنصرية مقيتة، مضيفًا: "يكفى الإشارة إلى أن حوادث القتل العنصرية ضد مواطنين أمريكيين، من أصحاب البشرة السوداء، خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت نحو 10 حوادث".

وأضاف: "أمريكا التى تريد أن تعطينا دروس فى حقوق الإنسان، هى نفسها التى تورطت فى حوادث تعذيب بشعة فى سجن أبوغريب، وأيضًا فى جوانتانامو، دون أن يهتز لنواب الكونجرس الأمريكى جفن".

ولفت إلى أن ما جرى فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة "ينسف أكذوبة الديمقراطية الأمريكية تمامًا"، ويساوى بين الانتخابات فى أمريكا والانتخابات فى أشد دول العالم الثالث تخلفًا.

وأوضح أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى، أن استخدام ألفاظ مثل المعتقلين السياسيين وغيرها، بهدف المزايدة على مصر، أسلوب مرفوض تمامًا، مضيفًا: "نستطيع أن نتحدث عن الآخرين وسياساتهم، لكن ثوابتنا السياسية لا تقبل بذلك، ورجاء من الآخرين أن يحترموا هذه الثوابت".