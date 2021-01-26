جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، اليوم الثلاثاء، عودة صلوات القداسات والاجتماعات ومدارس الأحد وجميع صلوات الطقوس المعمودية والأفراح.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة القداسات ومدارس الأحد فى كنائس المنيا وأبوقرقاص بداية من الغد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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