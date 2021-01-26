  السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية ”CMA CGM” 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، رودولف سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM"، وعدد من مسؤولي الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "التعاون مع الشركة الفرنسية لتشغيل، وإدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية كمشغل ذى خبرة عالمية فى هذا المجال".
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