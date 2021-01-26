الصحة تكشف أعراض الإصابة بالاكتئاب 

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بالاكتئاب والتي شملت فقدان الرغبة في ممارسة الأنشطة المعتادة والإرهاق المستمر والحزن المستمر وتستمر هذة الأعراض فترة لا تقل عن أسبوعين بالإضافة إلى عدم تناول الطعام بشكل متوازن وقلة المشاركة في الأنشطة الاجتماعية وقلة الثقة بالنفس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الأعراض تتمثل في الإحساس بالذنب واضطراب النوم وضعف التركيز.

وفى سياق أخر، كانت أكدت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، تلقى 519 ألفا و506 مواطنين الخدمة الصحية النفسية بمستشفيات الأمانة بالجمهورية من يناير 2020 وحتى ديسمبر الماضي.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة،أنه تم حجز 7588 مريضا نفسيا بالأقسام الداخلية و3610 مرضى إدمان بقسم الإدمان، كما تردد على العيادات 42487 طفلا و23547 مراهقا، وتابعت: إن المترددين على عيادات المسنين هم 11268 مسنا، ليبلغ الإجمالي الخاص بعدد المرضى 464066 مريضا نفسيا بالعيادات الخارجية و111894 مريض إدمان.

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، أنه جرى الانتهاء من إنشاء مستشفى سوهاج للصحة النفسية، كما تم افتتاح أقسام 30 أ و30 ب بوحدة الرجال المطور بمستشفى العباسية للصحة النفسية، كما جرى افتتاح قسم 29 بوحدة السيدات بمستشفى العباسية للصحة النفسية بعد التطوير الشامل، بالإضافة إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال التطوير بوحدة الأطفال بيت الشمس بمستشفى العباسية للصحة النفسية.