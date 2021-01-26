احتفالات في المطارات المصرية بـ عيد الطيران المدني واليوبيل الذهبي للوزارة ..صور

شهدت المطارات المصرية اليوم، الثلاثاء، احتفالات خاصة داخل صالات السفر والوصول؛ بمناسبة الذكرى 91 لـ عيد الطيران المدني المصري، الذي يتزامن هذا العام أيضًا مع احتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة الطيران، وهو مرور 50 عامًا على وزارة الطيران المدني.

واحتفلت وزارة الطيران المدني، بعيديها مع الركاب المسافرين داخل المطارات بتوزيع الورود والتقاط صورا تذكارية بهذه المناسبة، إضافة إلى وضع بانرات داخل الصالات بمناسبة الاحتفال، وأيضا تزيين معدات المهبط والخدمات الأرضية ببنرات تشير إلى احتفالية اليوبيل الذهبي ومرور 91 عاما على أول رحلة طيران مصرية ناجحة والتي قادها الطيار محمد صدقي في أول الثلاثينيات.

وخصصت وزارة الطيران المدني، لهذا العام، احتفالا يحمل شعار "التحدي والنجاح" ليكون معبرًا على الفترة الصعبة التي يعيشها قطاع الطيران المدني، في ظل مواجهة أزمة جائحة كورونا الوبائية وخسائرها البالغة التي طالت قطاع الطيران وعامليه أيضا.

وهنأ الطيار محمد منار وزير الطيران ونائبه الطيار منتصر مناع، جميع العاملين بقطاع الطيران المدني، بمناسبة ذكري عيد الطيران المدني المصري، والمتزامن أيضا مع مرور 50 عاما علي إنشاء وزارة الطيران المدني في شهر يناير عام 1971، وأعرب شكره وتقديره لمجهودات جميع العاملين بالشركات والهيئات التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية وبخاصة العام الماضي من أجل رفعة وتقدم هذا المرفق الحيوي في ظل ما شهدته صناعة النقل الجوي من صعوبات وتحديات علي المستوي العالمي في ظل جائحة كورونا مثمنًا جهود رموز قطاع الطيران المدني والعاملين به علي مدي تاريخه وخاصة الرواد الأوائل الذين كانوا مثالًا للتحدي والنجاح وتركوا بصمات مضيئة بمثابة نواة يبني عليها الآخرين.

ويشهد اليوم الثلاثاء الذكرى الـ 91 لعيد الطيران المدنى المصرى، الذى يوافق 26 يناير من كل عام، ويأتى هذا التاريخ تخليدًا لإقلاع الطيار المصرى محمد صدقى من مطار برلين فى رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته الخاصة وطار بها منفردًا من برلين.

ومضى ينتقل من بلد إلى بلد آخر حتى وصل إلى القاهرة يوم 26 من يناير عام 1930، وعندما وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة وجد الجماهير محتشدة بالمطار، كما كان فى استقباله محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات ونجيب الغرابلى وزير الحقانية وعدد من كبراء الأمة فى مقدمتهم الاقتصادى الوطنى محمد طلعت حرب.

ومنذ ذلك التاريخ تشجعت الحكومة وأصدر محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات فى فبراير 1930 أوامره باستئناف العمل فى مطار ألماظة وتم إعداده للطيران المدنى فى فبراير 1931 وافتتح رسميًا فى 2 يونيو 1932، وشجعت هذه الخطوات ابن مصر كمال علوى الذى سافر إلى باريس وتعلم الطيران واشترى طائرة وعاد إلى القاهرة ليقود حملة لتكوين شركة مصر للطيران.

وتجاوبت دعوته مع دعوة رائد الاقتصاد المصرى طلعت حرب بإنشاء شركة للطيران تتولى أعمال النقل الجوى فى الداخل والخارج واحتفالًا بهذا اليوم فقد تقرر أن يكون 26 يناير من كل عام عيدًا قوميًا للطيران المدنى المصرى.