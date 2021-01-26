بتكاليف بسيطة.. الفلاحين: صناعة الحرير مربحة ونحتاج إلى توفير دود القز

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن صناعة الحرير تعد من أهم الصناعات المربحة خاصة أنه يمكن لصغار المزارعين العمل فيه ، موضحا أنه يمكن لأى مزارع زراعة التوت على جانبى الترع وبجانب المحصول الأساسي الذى يعمل به .

وناشد " أبوصدام" خلال تصريحات ل"دوت الخليج " ، وزارة الزراعة بتوفير دود القز مع الشتلات الجيدة للفلاحين ، كما طالب بضرورة التوعية المناسبة لكيفية التعامل مع تلك الديدان والاستفادة من الحرير الناتج عن طريق زراعة تعاقدية مع المزارعين .

وأوضح " نقيب الفلاحين " أن تكاليف إنشاء مشروع صناعة الحرير بسيطة ، وأى مزارع يمكنه بأساليب بسيطة إدرار ربح جيد ، كما أنه يمكنه العمل بأجهزة بسيطة .

يشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى إلى دعم وتطوير الشق الزراعى لصناعة الحرير من جهة وتشجيع الشق الصناعى من جهة أخرى، كما تستهدف في إطار خططها الطموحة إحياء صناعة الحرير وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة خصوصا وأن مركز البحوث الزراعية لديه قسم بحوث الحرير التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات والذى يعتبر المرجعية العلمية لهذا التخصص بمصر ويختص بالجانب البحثى والإرشادى لصناعة الحرير وفتح آفاق جديدة لزيادة وتطوير هذه الصناعة، كما تسعى إلى دعم وتشجيع المشروعات الاستثمارية المنتجة وذلك لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد وصغار وكبار المستثمرين .