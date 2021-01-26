نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخبات يد بولندا والبرتغال والبرازيل في ضيافة أهرامات الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت اليوم منطقة آثار الهرم أعضاء منتخبات كل من البرتغال، وبولندا، والبرازيل لكرة اليد المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 والتي تستضيفها مصر، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

وخلال الزيارة أعرب أعضاء المنتخبات عن سعادتهم بزيارة أحد أهم المعالم الأثرية في العالم وخاصة هرم الملك خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم. كما أعربوا عن انبهارهم ببراعة المصريين القدماء في بناء الأهرامات، ونحت تمثال أبو الهول.

وقد حرص أعضاء هذه المنتخبات على التقاط الصور التذكارية خلال زيارتهم مؤكدين على انهم سينقلون تجربتهم الى أصدقائهم وعائلاتهم لتشجيعهم على زيارة مصر وخاصة منطقة أهرامات الجيزة. كما زار المنطقة اليوم أيضا الوفد الإعلامي المكلف بتغطية بطولة العالم لكرة اليد.

وخلال الايام الماضية زار المنطقة أعضاء منتخبات كل من روسيا، وتشيلي، والسويد، والنمسا وفرنسا وسويسرا واليابان وألمانيا والكونغو وأيسلندا والجزائر وأوروجواي المشاركين في البطولة.