عايدة نصيف: ادعاءات الغرب تجاه حقوق الإنسان في مصر مسيسة وغير حقيقية

قالت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، إن التدخل الأمريكى مرفوض بصورة مطلقة، وأى تدخل لأعضاء برلمان الدولى فى شأن مصر الداخلى، مرفوض تمامًا، مشيرة إلى إنه ليس من حق هؤلاء التدخل فى أى قضايا داخلية، أيًا كانت أو قضايا تخص الأمن القومى المصرى أو أى شأن داخلى.

عايدة نصيف: مصر لا تدخر جهدًا فى تعزيز الحقوق والحريات

وأضافت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، قائلة:" من يريد مناقشة أى قضية تخص الأمن القومي، فهناك مجلسى النواب والشيوخ، ويعبران عن الشعب المصرى، وكان من الأولى أن يوجه هؤلاء نظرة موضوعية غير مسيسة للجهود المصرية، التى تُبذل فى سبيل حفظ الأمن والاستقرار فى ظل ظروف أقليمية شديدة الاضطراب، والجهود المصرية من أجل تحسين معيشة المواطن المصرى، فهذا حق أصيل من حقوق الانسان.

واكدت عضو مجلس الشيوخ، عايدة نصيف، إن مصر لا تدخر جهدا في تعزيز الحقوق والحريات وأن ما يتردد عبر الكونجرس الأمريكي أو الاتحاد الأوروبي، وكذلك منظمات المجتمع المدني المدعومة من جهات لاتريد الصالح لمصر، فكلها كاذبه وغير حقيقية.