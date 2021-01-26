وزيرة التضامن تفتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية بشروط.. التفاصيل من هنا

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن فتح باب التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2021م، بداية من يوم غد الأربعاء لتستمر حتى يوم 14 فبراير المقبل.

ويكون ذلك في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ولكن بشروط معينة سوف نستعرضها في السطور التالية.

شروط الاشتراك في مسابقة الأم المثالية 2021

. ألا يقل سن الأم المشاركة في المسابقة عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

. ألا يزيد عدد الأبناء علي 3 أبناء، ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود " شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان" بحد أقصى 5 أبناء.

. أن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات، أو ابن حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن ويستثنى من ذلك الابن المعاق ذهنيًا غير القابل للتعلم.

. التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة، وقدرتها على الحفاظ على تماسكها، وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان.

. تعزيز القيم الإيجابية، وكفاح الأم، والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

. إعلاء قيمة الأسرة البديلة، وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى.

. تعظيم دور هذه الاسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى، بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.

تكريم الأم البديلة 2021

. تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات، والأم البديلة.

. الأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (سمعية وبصرية وحركية).

. الأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

لأول مرة وزارة التضامن تكرم الأمهات صاحبة المشروعات الصغيرة

وللمرة الأولى سوف يتم تكريم أم لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي، ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها الى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية.

المعايير المرجحة لاختيار الأم المثالية 2021

. تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل.

. الام التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية.

. مدى مشاركة الأم في الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء في المجتمع إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

معايير اشتراك الأم البديلة في مسابقة الأم المثالية 2021

أما عن مشاركة الأم البديلة وهي الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية في منزلها مع اطفالها الطبيعيين.

إضافة إلى زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج او الخالة او العمة او الجدة مع ضرورة ان يكون الابن البديل أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعي وضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة .