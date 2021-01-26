رنا رئيس تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة الشابة رنا رئيس، عن إصابتها بفيروس كورونا بعدما شعرب ببعض الأعراض منها ارتفاع في درجة الحرارة وتكسير في الجسم وصداع شديد مع وجع في المعدة، وذلك أمس الأثنين، لتجري على أثرها تحاليل كورونا إلا أن نتيجة التحاليل اليوم أثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت رنا رئيس، في تصريحات صحفية، إلى أنها لا تعلم مصدر إصابتها بفيروس كورونا تحديدا فقد تكون أصيبت من ملامستها الأشياء في السوبر ماركت أو أسطح حاملة للفيروس.

كما أوضحت رئيس، أنها فور شعورها بهذه الأعراض اعتذرت عن استكمال التصوير في مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي تقوم بتصويره حاليًا، حتى تظهر نتيجة التحاليل خوفًا على فريق العمل وشعورها بالمسئولية تجاههم فمن الممكن أن تتصدى مناعتها للمرض ولكنها شعرت بالخوف من نقل المرض لآخرين مناعتهم ضعيفة.

رنا رئيس تحذر زملائها من كورونا

حذرت رنا رئيس، أصدقئها وكل من تعامل معاها على مدار الفترة الماضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشرت نتيجة المسحة الإيجابية وكتبت عليها قائلة: "نتيجة المسحة التي أجريتها جاءت إيجابية، من فضلكم أي حد خالطني خلال الفترة اللي فاتت يحلل ربنا يحميكم جميعا".

آخر أعمال رنا رئيس

كانت قد شاركت الفنانة الشابة رنا رئيس في مسلسل جمال الحريم الذي يتم عرضه حاليًا بدور "تالا" التي تنضم إلى عائلة النصيري "أصحاب السحر الأسود"، لتكتشف بعد مرور أكثر من 20 عامًا من عمرها أصل عائلتها التي وقفت حائل بينها وبين زواجها من الشاب الذي أحبها وكاد يقبل على زواجها.

ظهرت رنا رئيس في رمضان الماضي بمسلسل "ليالينا 80" لتلفت الأنظار لها بدور الفتاه التي أصابها فقدان البصر، من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.