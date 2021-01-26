صور.. الوطنية للتدريب تستقبل 6 نواب من خريجى الأكاديمية

جدة - نرمين السيد - والتقت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالنواب، معلقة: "من الطبيعى أن يعود خريجو الأكاديمية لها باعتبارها مكانهم الأساسى والأصيل، وهذه الزيارة هى الأولى لهم بعد توليهم مناصبهم بالمجلسين، وآتوا لمشاركة خبراتهم المكتسبة خلال الفترة الماضية".

وأوضحت الدكتورة منال هلال عضو مجلس النواب، أن توليها مقعدًا بالبرلمان شرف وفخر كبير ومسؤولية أكبر، ولكن المطمئن فيه أنهم لديهم بيت الخبرة الذى يلجؤون إليه دائمًا للاستشارة وهو الأكاديمية الوطنية للتدريب.

فى حين قال عمرو نبيل عضو مجلس الشيوخ: "اكتسبنا من الأكاديمية خبرات كثيرة على المستويين الأكاديمى والعملى سواء من خلال البرنامج التدريبى أو الاحتكاك بخبرات زملائى بالبرنامج".

وتابع: "اعتبر تعينى بالبرلمان ثقة من رئيس الجمهورية فى خريجى الأكاديمية، وأن المسؤولية الجديدة تختلف اختلافًا تامًا عن مسؤلياتهم السابقة من حيث الشق السياسى والتنفيذى"، مؤكدًا على دور الأكاديمية فى إكسابهم مختلف المعارف والتجارب فى النظم السياسية والانتخابية والإدارة المحلية والإدارة عامة وإدارة المشروعات، وظهر ذلك جاليًا من تعاملهم أثناء تنفيذ المسؤولية الجديدة.

ولفتت راجية الفقى عضو مجلس الشيوخ، إلى الفرق الذى لمسته فى تغير شخصيتها فى الفترة ما قبل وبعد البرنامج، مضيفة: "الكنز فى الأكاديمية هو الروح التى تخلقها بين متدربيها، مما يجعلهم مترابطين مكونين عقدة مشبعة بمختلف الخبرات والمعارف".

كما أشاد محمد الساعى عضو مجلس الشيوخ، بالبرنامج التدريبى وكبر حجم الاستفادة العائدة عليهم منه، وذلك بسبب منهجية وآلية الدراسة المُقدمة التى تختلف عن أى دراسة أكاديمية موجودة فى عصرنا الحالى، حيث تركزت محاور الدراسة على الحوكمة والإدارة المحلية وإدارة الانتخابات وغيرها.

وأعربت هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ، عن سعادتها بالعودة إلى صرح الأكاديمية الوطنية، متحدثةً عن الذكريات التى عشتها خلال البرنامج التدريبى، وعن الأكاديمية التى علمتهم الكثير كالالتزام والعمل الجماعى وتطوير الذات، كما ثمنت على احتواء البرنامج لمختلف الخبرات فى جميع المجالات.

وقالت نهى ذكى عضو مجلس الشيوخ، إنها قضت سنة مثمرة بالبرنامج مما زاد ارتباطها بالأكاديمية، بالإضافة إلى أن البرنامج أشبعها بالكثير من الموضوعات الجديدة والتجارب المختلفة.

ووجه خريجو دفعة الفريق محمد العصار، رسالة إلى متدربى البرنامج الحاليين، بأن يجتهدوا ويستثمروا وقتهم بالأكاديمية والاستفادة من تجاربهم، مشددين على وجود هدف واحد يجمهم وهو أن نعلى بمصر دائمًا، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح.

جديرًا بالذكر أن دفعة الفريق محمد العصار تخرج منها 79 مُتدربا فى شهر نوفمبر 2020، بعد إتمامهم للتدريب الميدانى الذى نفذته الأكاديمية الوطنية للتدريب على مستوى 26 محافظة طيلة شهر أكتوبر الماضى، ويتدرب حاليًا بالأكاديمية الدفعة الثالثة التى اختارت اسم الشهيد العقيد أحمد منسى كاسم للدفعة، وفاءً وعرفانًا ودعمًا للشهداء وأسرهم.

ويهدف البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلى بناء كوادر ذى كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تولى المناصب القيادية المختلفة.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.