مدبولى: الرئيس السيسى كلف الحكومة بوضع مشروع تطوير القرى على رأس اهتماماتها

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعى، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيسى الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب مشاركة وزير الداخلية، ومسؤولى الوزارات.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع العملاق تم عرض تفاصيله خلال الافتتاحات الرئاسية ببورسعيد مطلع الأسبوع الجارى، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومى الكبير على رأس اهتماماتها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: "نعلم أن هذا المشروع تواجهه تحديات كبيرة، نظرا لاختلاف طبيعة كل محافظة من محافظات الجمهورية عن الأخرى، لذا يتطلب نجاح هذا المشروع متابعة دؤوبة منا جميعا، حيث سيشارك فى تنفيذه جميع أعضاء الحكومة، وستكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، ولهذا سيتم عقد اجتماع دورى أسبوعيا لمتابعة الموقف التنفيذى له".

وأوضح رئيس الوزراء، أن تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروعات فى المحافظات سيكون من خلال وزارة الإسكان، عن طريق توليها عددا من المراكز المحددة، وكذلك الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توليها مسؤولية عدد آخر من المراكز، وأكد أنه سيتم تذليل أى عقبات وتيسير جميع الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة فى هذا المشروع القومى الضخم، مشيرًا إلى أنه يوجد تكليفات لكل المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة.

ولفت إلى أنه يوجد تكليف من الرئيس السيسى بالشراء المركزى لكل المهمات والمعدات المطلوبة فى المشروعات التى سيتم تنفيذها، ومن أجل ذلك تجرى عملية حصر المعدات المطلوبة من أجل التعاقد مع الشركات الموردة طبقا لكل مرحلة، مع مراعاة أن يتم توريدها بالكامل من المنتجات المُصنعة محليا.

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولى، محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بحصر قائمة بشركات المقاولات المحلية فى كل محافظة، وتسليمها لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حتى يتم الاستفادة بها فى المشروعات التى سيتم تنفيذها.

وخلال الاجتماع عرضت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الحصر المبدئى للمشروعات المستهدفة والذى ضم قائمة محددة بنحو 50 مركزا على مستوى الجمهورية، سيتم تغطيتها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، لافتة إلى أنه تتم مراجعة المشروعات بمعرفة هيئة التخطيط العمرانى لاعتمادها من الوزارات المركزية واللجنة الرئيسية وبدء إجراءات التنفيذ.

وأضافت المنشاوى، أن وزارة الإسكان أعدت حصر لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للمراكز المسندة للوزارة بعدد 24 مركزا، مع تحديد الطلمبات المطلوبة، كما رصدت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى موقف خدمة الصرف الصحى بالمراكز المسندة للهيئة الهندسية وجار تحديد تكلفة الأعمال المطلوبة لتغطية القرى بالصرف الصحى.

وأوضحت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إعداد دراسة للأعمال الإنشائية المطلوبة بمركزى ساحل سليم وأبو قرقاص بمعرفة جهاز التعمير، وجارى التجهيز لبدء تنفيذها، بالإضافة لبدء مشروعات الصرف الصحى، كما تم إرسال خطابات بالمراكز المستهدفة لوزارة الصحة وتم الاتفاق على إرسال فرق ميدانية لرصد حالة المنشآت الصحية القائمة، ودراسة الاحتياجات، وتحديد المشروعات المطلوبة طبقاً لمتطلبات نظام التأمين الصحى الشامل، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لتصميم "تطبيق" لمتابعة المبادرة بشكل تفصيلى، يتضمن تفاصيل المشروعات المخطط تنفيذها، وذلك ضمن التطبيقات التشاركية بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وعرضت المهندسة راندة المنشاوى، أمام اجتماع اللجنة الرئيسية، القرارات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفرعية، مشيرة إلى تنسيق وزارة الإسكان والهيئة الهندسية لإعداد نموذج موحد للمنشآت التى سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، مثل المدارس ومراكز الشباب، والمنشآت الخدمية، وغيرها، للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمنى محدد لجميع الأعمال المخطط تنفيذها بالمراكز.

وأشارت المنشاوى، إلى تنسيق وزارة التخطيط مع رجال الأعمال، والبنوك، ومنظمات المجتمع المدنى، لتوحيد جهود التبرعات ضمن المبادرة وتوجيهها بما يضمن أفضل استغلال لها.

وأكدت إعداد وزارة الإسكان، دراسة لتشغيل وصيانة استخدام سيارات كسح للصرف الصحى من التجمعات الصغيرة، بما يُوفر فرص عمل لأهالى القرى، إعداد جميع الجهات حصر للاحتياجات المطلوبة ضمن المبادرة، والتى يُمكن تصنيعها محليًا، تمهيدًا للتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية توريد المهمات والمعدات المطلوبة طبقًا للمخطط الزمنى للتنفيذ.

كما أكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، قيام كل من وزارتى التضامن الأجتماعى، والتنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، بالبدء الفورى فى حصر المستحقين لرفع كفاءة منازلهم ضمن برنامج "سكن كريم" بالمراكز المستهدفة، مع تنفيذ وزارة الإسكان والهيئة الهندسية أعمال الإنشاءات، لتتولى وزارة التضامن مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية المساهمة بالتدخلات غير الإنشائية.

وأوضحت أنه يتم دراسة المنشآت الصحية بالمراكز المستهدفة طبقًا لاحتياجات منظومة التأمين الصحى الشامل، لتحديد الوحدات التى ستنضم للمنظومة مستقبلاً، ورفع كفاءتها، طبقًا للتصميم المعتمد والوحدات التى ستعمل كوحدات صحية خارج المنظومة، والاستفادة من الوحدات التى لم تقدم الخدمة الصحية وذلك لتحويلها لمنشآات خدمية أخرى لخدمة أهالى القرى.

وكلف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع بإعداد قرار باعتبار المبادرة من المشروعات القومية، وعرضه على مجلس الوزراء، وذلك لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم بالتصاريح، مع اتخاذ ما يلزم بشأن تسريع الإجراءات بقبول أراضى التبرع للمشروعات بالمراكز المستهدفة، فضلأً عن الموافقة على المقترحات الخاصة بخطوات تنفيذ برنامج "سكن كريم".

وتطرقت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات المطلوبة من الوزارات المعنية لبدء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، وتضمنت هذه الإجراءات خطة تحديث نظم الرى بالأراضى الزراعية، وخطة تطوير عيادات الطب البيطري، وكذلك خطة مشروع مراكز تجميع الألبان بالمراكز ومشروع إحياء البتلو، وحصر المستحقين ضمن برنامج "سكن كريم"، والتنسيق بشأن إطلاق القوافل الطبية وتحديد الأماكن المستهدفة طبقا للأولويات، وكذا البدء فى التدخلات الاجتماعية والصحية مثل مشروعات تنمية المرأة، وإعداد الأسر المنتجة، وعمليات العيون، وتوفير النظارات الطبية، والكشف المبكر عن الإعاقة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشمل كذلك تطوير وميكنة وزيادة أعداد مكاتب البريد بالقرى المستهدفة، ودراسة المنشآت الصحية بكل مركز، وتحديد المنشآت المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد المدارس التى سيتم تنفيذها ضمن المبادرة بشكل عاجل، ووضع خطة لتغطية القرى المستهدفة بالصرف الصحى، وتقديم خطة لتحسين خدمة مياه الشرب بالقرى المستهدفة، وعرض خطة لاستكمال مشروع تبطين الترع، وتنفيذ ورفع كفاءة الكبارى على المجارى المائية.

كما أضافت أن تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة لتنفيذ ورش ومجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية بالقرى المستهدفة، وتنسيق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الجهات ذات الصلة بتوفير فرص عمل لإعداد خطة موحدة ومتكاملة، ووضع خطة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرى المستهدفة تزامنا مع أعمال التطوير المخطط تنفيذها، ووضع خطة للبدء فى تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعى بالقرى المستهدفة، وتقديم خطة زمنية لتطوير مكاتب التموين وميكنتها، وإقامة مناطق لوجستية بمساحات مقبولة على مستوى المراكز لدعم حركة التجارة الداخلية، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التنمية المحلية لتطبيق منظومة لتجميع المخلفات الصلبة، ودراسة إنشاء حضانات بمراكز الشباب المخطط تطويرها، والتنسيق مع المحافظين لسرعة توفير أراض للمشروعات المخطط تنفيذها، ووضع تصور للاستفادة من المنشآت غير المستغلة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدراسة التى أعدتها الوزارة لحصر احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، والتكلفة المطلوبة لتنفيذ الأعمال، كما عرض أسماء الشركات التى تم الاتفاق معها على توريد المهمات الكهربائية المطلوبة، وكلّف رئيس الوزراء بتنميط وتوحيد التدخلات التى ستتم فى أعمال البنية الأساسية فى كل المراكز.

وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك استعرض الحلول غير التقليدية التى سيتم تنفيذها خاصة فى مشروعات الصرف الصحى.

وفى غضون ذلك، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى نسب إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، والتى بلغ عددها 23 جمعية ومؤسسة، موضحة أن إجمالى عدد المستفيدين من القوافل الطبية بلغ 115.331 فى التخصصات الطبية المختلفة، بينما استفاد من برنامج "سكن كريم" 15.917 أسرة، بواقع 67.647 فردا، حيث تضمن البرنامج تركيب أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات المياه ووصلات الصرف.

وتطرقت الوزيرة إلى خطة المرحلة الثانية من المبادرة، وعرضت نموذجى مركزى "أبوقرقاص" وساحل سليم"، والتى ستخدم 63 قرية، تشمل برامح "سكن كريم" وخدمات مجتمعية للأسرة والطفولة، وخدمات تأهيل ذوى الإعاقة، وإقامة وحدات إنتاجية تستهف التمكين الاقتصادى، فضلا عن برامج التوعية المجتمعية.