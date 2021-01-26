وزير التموين: أى حد من ذوى الهمم معندوش بطاقة تموينية تطلع فورا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، لمناقشة برنامج وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار المصيلحى، إلى أنه منذ أن كان وزيرا للتضامن والتموين سابقا، أصدر قرارا بحق ذوى الاحتياجات الخاصة فى بطاقة التموين دون النظر للدخل.
وتطرق وزير التموين، لأزمة حذف المسافرين للخارج من البطاقات التموينية، قائلا: "لو أى مواطن بلغ إنه مسافر هيكون إيقاف مؤقت، أما من يسافر بدون إبلاغنا بيكون قرار الوقف من خلال مصلحة الجوازات"، مشيرًا إلى أن العودة مرة أخرى يتطلب إحضار خط السير.
وبشأن أزمة نقص أسطوانات الغاز وتراجع الوزن، أكد الدكتور على المصيلحى، أن هذه الأزمة تكون فعليا فى فصل الشتاء سواء نقص الوزن أو العجز فى إتاحتها، فضلا عن رفع أسعارها فى كثير من الأوقات.
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