وكيل الشيوخ: معركة الإسماعيلية ملحمة خالدة سطرها ضباط وجنود الشرطة

جدة - نرمين السيد - أكدت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أن الاحتفال بعيد الشرطة هو احتفال برجال مصر الأبطال وشهدائها الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، مشيرة إلى الملحمة الخالدة التى سطرها ضباط وجنود الشرطة دفاعا عن شرف وطنهم وكرامته فى مدينة الإسماعيلية الباسلة يوم 25 يناير عام 1952 .





جاء ذلك خلال تقديم وكيل مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، التهنئة للواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بمقر المديرية، احتفالا بعد الشرطة، بحضور عدد من النواب ومديرى المديريات وممثلى القوات المسلحة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى. وأشاد الحضور خلال اللقاء بما يبذله أبطال الشرطة من جهود لحماية مقدرات الوطن وتحقيق استقراره ومكافحة الإرهاب والخروج على القانون بجميع أشكاله وضمان أمن المواطنين. من جهته أكد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، حرص رجال الشرطة على القيام بما كلفهم به الوطن من مهام جسام، مشيرا إلى استعدادهم للتضحية بمزيد من الدماء والأرواح فى مواجهة أى تهديد لاستقرار الوطن، مقدرا أهمية التعاون مع النواب أعضاء الهيئات التشريعية سواء مجلس النواب أو الشيوخ لضمان تحقيق المصلحة العامة.

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