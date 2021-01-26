للفلاح.. 4 مميزات باستخدامك الري الحديث في الزراعة.. تعرف عليها

يعد الري الحديث أحد أهم الموضوعات التي توليها وزارة الموارد المائية والري، اهتماما كبيرا كجزء من محاور الخطة القومية لترشيد استخدام المياه، وذلك لمواجهة "الشح المائي" التي تواجهه مصر في مواردها المائية؛ الذي لا يتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها البلاد.

وتعمل وزارة الموارد المائية والري على ترشيد الموارد المائية من خلال استخدام أنظمة الري الحديث مما ينعكس على كمية المياه المستخدمة في الري، كما أن الري الحديث يعمل على توفير مكاسب اقتصادية للفلاح عن طريق زيادة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية.

وتتجه الدولة نحو تشجيع الفلاحين على استخدام أنظمة الري الحديث لتحقيق أقصى إنتاجية من المحاصيل الزراعية في نفس الرقعة الزراعية

مميزات الري الحديث:

يزيد من الإنتاجية لـ الضعف

يقلل تكلفة الإنتاج من حيث السماد والعمالة

إنتاجية الفدان باستخدام الري الحديث 40 طنا وباستخدام الري بالغمر 25 طنا

يعمل على تقليل استخدام مياه الصرف الزراعي وتخفيض التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس