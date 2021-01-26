نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومى 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي تعد واحدة من ضمن أكثر العبارات التي يقوم الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية بالبحث عنها علي الشبكة العنكبوتية وذلك لأن يقومون بمعرفة نتيجة القبول في هذا البرنامج والذي يتم تقديمة من قبل وزارة التضامن الأجتماعي المصرية للكثير من الأسر في مصر.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

برنامج تكافل هو أحد البرامج الاجتماعية التي تم إطلاقها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في مصر وذلك ليتم مساعدة الكثير من الأسر الفقيرة والمتضررة من نقص الدخل الشهري، وهذا البرنامج مقدم بشكل كبير إلي كبار السن الغير مسجلون في معاش التأمينات الاجتماعية حيث يتم توفير لهم معاش شهري بالإضافة إلي خصم علي بعض وسائل النقل والمواصلات والمستشفيات الحكومية المصرية، وأيضاً يكون الكشف والعلاج مجاناً في جميع مستشفيات التأمين الصحي.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة

التسجيل في البرنامج يكون متاح للكثير من الفئات في جمهورية مصر العربية ولكن يجب علي المتقدم إن تنطبق معة الشروط التي نعرضها في السطور التالية:

أن يكون المتقدم في سن لا يقل عن 35 عاماً.

يجب إن يكون مصري الجنسية.

يشترط أن يكون المتقدم غير مسجل في معاش التأمينات الاجتماعية.

إن لا يكون يعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص بداخل مصر.

في حالة العمل يجب إن لا يزيد راتبة الشهري عن 450 جنية مصري.

لا يزيد عمر الأبناء في التعليم عن 18 سنة.

يشترط أن يكون مقيم في مصر أثناء التقديم والقبض الشهري.

عدم وجود سجل تجاري أو ضريبي.

توافر كافة الأوراق والمستندات التي تطلبها التضامن الاجتماعي.

رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

قامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بتخصيص خدمة للاستعلام لجميع المواطنين علي الشبكة العنكبوتية وذلك من إجل التسهيل عليهم في عملية الاستعلام ويكون ذلك عبر أتباع الأتي: