عرض فيلم حظر تجول للمرة الأولى على الشاشة

فيلم حظر تجول، أثار حالة واسعة من الجدل حوله في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة، ليحدث ضجة واسعة آنذاك وتستمر حتى الآن ليتفوق على العديد من الأفلام المطروحة في جميع دور العرض السينمائية.

ازدادت المعدلات البحثية عن فيلم حظر تجول الذي يأخذ لوهلة إلى جو الحظر الذي تعايشنا معه لفترة طويلة إلا أن قصة الفيلم تفاجئك بواقعة أكبر لتتناقش للمرة الأولى على الشاشات.

موعد عرض فيلم حظر تجول

يعرض فيلم حظر تجول على الشاشة للمرة الاولى بعد طرحه في قاعات السينما، وذلك يوم 29 من يناير الجاري عبر شبكة OSN.

شهدت الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العرض الأول للفيلم، وفازت بطلته الفنانة إلهام شاهين بجائزة أفضل ممثلة في المهرجان.

فيلم حظر تجول

تدور أحداث الفيلم حول قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، حيث يعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاًعن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

يشارك كلًا من الفنانة القديرة إلهام شاهين ببطولة الفيلم ومعها الفنانة الشابة أمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣ ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

الجدير بالذكر، أن فيلم حظر تجول خاض منافسة كبيرة واستطاع أن يلفت الأنظار من بين تتنافس 10 أفلام يتم عرضهم خلال الفترة الحالية في دور السينما، وهما: "وقفة رجالة"، "الصندوق الأسود"، "زنزانة 7"، "صابر وراضي"، "ريما"، "عفريت ترانزيت"، "خان تيولا"، و"الخطة العايمة""توأم روحي"