بعد إصابة رنا رئيس.. يحيي الفخراني يخضع لتحليل فيروس كورونا

أثارت إصابة الفنانة الشابة رنا رئيس بفيروس كورونا، قلق صناع عمل مسلسل يحيى الفخراني والذي يحمل عنوان "نجيب زاهر زركش"، لأنها كانت تصور معهم بشكل مستمر خلال الأيام الماضية.

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خضوع أسرة مسلسل يحيى الفخراني لفحوصات كورونا

وبعد إعلان رئيس إصابتها خضعت أسرة المسلسل لمسحة كورونا، كما تم تعقيم مكان التصوير فورًا.

يذكر أن رئيس أعلنت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، إصابتها بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة، التي أجرتها مساء أمس الاثنين، وجاء ذلك بعد ظهور عدد من الأعراض عليها.

رنا رئيس تطالب كل من خالطها الفترة الماضية بإجراء فحوصات كورونا

وطالبت الفنانة الشابة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" كل من خالطها الفترة الماضية أن يجري تحليل فيروس كورونا للاطمئنان على صحته.

ونشرت قائلة:" إيجابي كورونا..رجاء كل من خالطني الفترة الماضية إجراء فحوصات.. وربنا يحفظنا جميعًا".

صناع عمل مسلسل نجيب زاهي زركش

الجدير بالذكر أن مسلسل "نجيب زاهي زركش"، بطولة النجم القدير يحيى الفخراني، والنجمة أنوشكا، بجانب كلا من: رامز أمير، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي وإخراج شادي الفخراني.

فيما تدور أحداث مسلسل "نجيب زاهي زركش" في إطار كوميدي لايت إجتماعي عائلي حيث يجسد الفخراني دور محامي يقوم بشراء ملجأ لإيواء أطفال الشوارع، موضحًا بأحد اللقاءات الإعلامية أن المسلسل من النوعية التي يحبها.

أخر اعمال يحيى الفخراني الدرامية

ويعتبر ذلك المسلسل عودة للفنان الكبير للدراما بعد انقطاعه عامين عن الاشتراك في موسم رمضان، فكان آخر عمل قدمه "بالحجم العائلي" الذي تم عرضه عام 2018، وشاركه فيه الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، يسرا اللوزي، ندا موسى، شيماء سيف، أحمد مجدي، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل كان من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.