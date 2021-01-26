دينا هلالي: نمتلك مؤسسات لديها آليات تكفل حقوق وكرامة كل مواطن

النائبة دينا هلالى - أرشيفية
قالت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر شأنها يقتصر على من يهمه أمرها فقط، ونجدد الرفض لأي تدخل خارجي في شئون البلاد، مشيرة إلى أن الدولة المصرية لديها قيادة سياسية حكيمة تمتلك رؤية واعده ترتقي بحقوق المواطن المصري والحفاظ علي مقدرات الشعب.
دينا هلالى: نمتلك مؤسسات ضخمة
وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تمتلك مؤسسات ضخمة، ولديها ٱليات تكفل الحفاظ علي حقوق وكرامة كل مواطن بأرض المحروسة، ومن غير المقبول من القريب أو البعيد توجيه أو فرض رأى لدولة بحجم مص.
وكتب النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" نحن من تصدي للإرهاب بكل أنواعه، ونحن من لدينا القدرة على التصدي فيما بعد لاى انتهاكات أو تعديات أو تدخلات، من شأنها التقليل من حجم الدوله المصرية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، دينا هلالى، إلى أن مصر دولة تحترم الدستور والقانون وأحكام القضاء، وخصوصا أن مصر تبذل الكثير من الجهد في ملف حقوق الإنسان، ولا يمكن التغافل عن ذلك أبدا فلا داعي للتنظير والتستر خلف شعارات وعبارات رنانة، مادام ليس لنا الحق في التدخل كنواب بالبرلمان المصري، في شأن أي دولة فليس للكونجرس الأمريكي شأن فيما يخص الشأن الداخلي المصري.
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