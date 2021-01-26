الأهلي وبيراميدز.. ديربي "لم ينجح أحد"

سيطر التعادل السلبي على مواجهة الأهلي وبيراميدز، والتي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري .

وبهذه النتيجة يستمر الأهلي في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز مؤقتا، برصيد 21 نقطة، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 14 نقطة .

وشهدت المباراة أجواء حماسية شديدة من جانب لاعبي الفريقين، الأمر الذي تسبب في خشونة واضحة من الجانبين، مما تسبب في خروج محمد هاني وأحمد فتحي ظهيري الأهلي وبيراميدز، بسبب الإصابة .

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ولاحت للفريقان أكثر من فرصة خطرة كانت كفيلة بتغيير النتيجة، كان أبرزها فرصتين محققتين لرمضان صبحي جناج بيراميدز، لكن تألق الدفاع الأهلاوي، وخاصة أيمن أشرف حال دون تسجيله أي هدف، في أول ظهور له أمام فريقه السابق .

كما نجح الأهلي في تهديد مرمى شريف إكرامي في أكثر من مناسبة، كان أهمها هجمة الكونغولي والتر بواليا، والتي تصدى لها حارس بيراميدز، ليبقة النتيجة على التعادل السلبي .