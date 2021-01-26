الأوقاف: أربع سيدات جدد فى الإدارة الإشرافية ومنح جامعية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيانها، اليوم الثلاثاء، أن الاعتماد جاء فى إطار خطة الوزارة للدفع بالمرأة فى مفاصل العمل القيادى والإشرافى، وبناء على تقارير لجان المقابلات التى عقدت بالديوان العام للدفع ببعض الدماء الجديدة فى العمل القيادى والإشرافى بالديوان العام، وهن :

هدى جمال الدين محمد بالدرجة الوظيفية الأولى "ب" لتولى مهام إدارة الحجج والسجلات بالإدارة العامة للأملاك، سهير عدلى عبدالحميد بالدرجة الوظيفية الأولى "ب" لتولى مهام إدارة القرض الحسن بالإدارة العامة للبر، غادة حسن محمد هاشم بالدرجة الوظيفية الأولى "ب" لتولى مهام إدارة حصر الأملاك بالإدارة العامة للأملاك، وسحر محمد عبدون بالدرجة الوظيفية الأولى "ب" لتولى مهام إدارة الخبراء والمحاسبة بالإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة.

وفى سياق آخر، وقع الشيخ السيد عبدالدايم، مدير مديرية أوقاف الأقصر، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر البروتوكول المكمل والذى تم من خلاله الاتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة الأقصر، يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها فى جميع المجالات.

وتكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة بحيث تخفض جامعة الأقصر مصروفات الدراسات، لمن يجتاز اختبارات القبول التى تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل الأوقاف 50% ولا يتحمل الدارس أى تكاليف دراسية مادام مستمرا فى دراسته دون رسوب فى أى من سنوات الدراسة، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه فى الأعوام التالية، وذلك لجميع أئمة الأقصر دون التقيد بعدد وذلك للعام الدراسى 2021 - 2022م.