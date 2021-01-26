صور: بعد إصابتهما بمرض نادر .. الصحة تستجيب لوالد طفلى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - معاناة يعيشها طفلان فى قرية برج نور الحمص التابعة لمدينة أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد تعرضهما لمرض نادر لم يتمكن الأطباء من تشخيصه حتى الآن، هما الطفلان "أحمد ويوسف" محمد عبدالعظيم، اللذان يبلغان من العمر 10 سنوات.





قال محمد عبدالعظيم، والد الطفلين، :" إن أبنائه بعد ولادتهم بـ 3 سنوات، أُصيبا بورم فى الوجه ولا يعرف أسبابه، مضيفا أنه ذهب إلى الكثير من أطباء الأطفال منهم من وصف المرض بأنه نادر، وآخرين أخبروه بأنه خلل هرمونى ولا يعرفون سببه حتى الآن".

وأضاف أنه يُشاهد أبنائه يعانوا من التنمر لأن الكثير يتحدثون بأنهم يرتدون ماسك بسبب "ورم وجههم الكبير"، مشيرًا إلى أنه استغاث بالمسؤولين عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، فاستجابت له لجنة الاستغاثة بمجلس الوزراء ومسؤولو صحة الدقهلية، وذكر الأب أن نجله يوسف يبلغ من العمر 10 سنوات، قرر أن يتحدى مرضه ويلعب مع الأطفال فى الشارع، إلا أنه يعانى من الخوف بسبب وجهه المتورم الذى حجب الرؤية من عينيه.

فيما، تابع يوسف: "أنه يتمنى أن يعود لشكله الطبيعى مرة أخرى ويمشى فى الشارع لكنه يخشى نظرات من حوله لأنهم يتنمرون عليه بعبارات تسئ إليه مثل "أنه يرتدى ماسك من أجل تخويفهم"، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون لاعب كرة قدم.

من جانبه، أوضح أحمد شقيقه، والمصاب بنفس المرض، أنه يتمنى أن يصبح مثل باقى الأطفال يتحرك بحرية فى الشارع دون أن يسمع كلام الناس الذى يجرحه، وناشد مسؤولى الصحة بسرعة التحرك الفترة المقبلة حتى يتخلص من مرضه.