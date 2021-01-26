وزير خارجية نيجيريا يلتقى بالسفير المصرى لبحث تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبل جيفرى أونيياما وزير خارجية نيجيريا، اليوم الثلاثاء، إيهاب عوض، سفير مصر الجديد فى أبوجا، وتناول اللقاء سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتى تشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما فى ضوء العلاقات الودية التى تربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره النيجيرى، والتقارب بينهما فى وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والقارية.





وصرح السفير عوض، بأن اللقاء تطرق أيضا إلى المجالات الواعدة التى يتطلع البلدان للتعاون والتنسيق بشأنها، وفى مقدمتها مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية التى خلفتها جائحة كورونا على المستوييّن الثنائى والقارى، وذلك بالتنسيق بينهما من خلال الاتحاد الإفريقى، فضلاً عن أهمية زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات، وتعزيز التبادل الثقافى والطلابى وتطوير طبيعة البرامج التدريبية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التى تستفيد منها نيجيريا، بالإضافة إلى التطلع نحو تعزيز التعاون الأمنى فى مواجهة الإرهاب ومكافحة التطرف. وأضاف السفير المصرى، أن اللقاء تناول كذلك آفاق تطوير قنوات التنسيق السياسى والاستراتيجى بين الدولتين، بما فى ذلك من خلال التنسيق إزاء القضايا الملحة التى يتناولها الاتحاد الإفريقى، وتبادل التأييد لمرشحى البلدين لشغل المناصب القيادية فى هيكل مفوضية الاتحاد خلال القمة المقبلة، وكذلك العمل خلال المرحلة المقبلة على انعقاد آلية المشاورات السياسية بين البلديّن واللجنة الوزارية المُشتركة.

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