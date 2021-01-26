النيابة تحقق مع الطبيب المتهم بالتحرش بالفنانين

جدة - نرمين السيد - وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالمرضى داخل عيادته بدائرة قسم شرطة الدقى، وجاء ذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم المشار إليه بعد تلقى عدة بلاغات أمام النيابة العامة أحد تلك البلاغات تتهم ذلك الطبيب بالتحرش بالمرضى؛ وكان من ضمن البلاغات بلاغ من الممثل ع أ، والفنان ت ي وآخر، وتقدموا ببلاغ رسمى للنائب العام ضده.

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