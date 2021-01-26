"الأطباء": قرض حسن لشباب الأطباء بدون فوائد بنكية

شروط القرض:١-السن اقل من ٣٥ سنة "مواليد 1986 ومابعدها"2-عقد زواج حديث ( أو اجراءات كنسية ) اعتبارًا من تاريخ ١ يناير 2019 ومابعدها"3- عدم التمتع بقرض السيارات الخاص بالنقابة4- تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها للذكور.5- يجوز تقديم طلبات لدخول القرعة لكل من الطبيب والطبيبة المتزوجين، ولكن لا يجوز منح القرض إلا لأحدهما فقط.طريقة الإختيار:القرعة العلنية بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.الضمانات:١- إقرار ضمان من الزوج ( الزوجة ) + طبيب او موظف حكومى ٢- توقيع شيك بقيمة القرضطريقة السداد:١- يتم تحويل قيمة القسط الشهرى من المرتب للبنك ( يجب إنهاء الإجراءات خلال ثلاثة شهور من تاريخ القرعة ).٢- مهلة شهرين سماح قبل البدء فى السداد٣- القسط الشهرى شامل المصاريف الإدارية والدمغات ١٣٧٥ جنيه، لمدة ٣٨ شهرا متتالية.٤- يجب سداد كامل قيمة الأقساط المتبقية عند ترك الخدمة أو الإجازة بدون مرتب.٥- فى حالة الوفاة أو العجز الكامل، فانه يتم إسقاط باقى الأقساط المستحقة وتتحملها النقابة.

طريقة تقديم الطلب:

١- يتم تقديم الطلبات على النموذج المخصص لذلك بالنقابة الفرعية إعتبارا من 1 فبراير حتى تاريخ 28 فبراير2021، وبالنقابة العامة حتى تاريخ 4 مارس 2021

٢- يتم إرفاق صورة كارنيه النقابة + صورة بطاقة الرقم القومى + صورة عقد ( إجراءات ) الزواج + إشتراك النقابة 2021 + شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

٣- يتم إجراء القرعة العلنية خلال شهر مارس 2021 بدار الحكمة.