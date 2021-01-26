انت الان تتابع تفاصيل خبر أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة وموجة تقلبات تتعرض لها البلاد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود تقلبات في حالة الطقس لمدة 72 ساعة، حيث تنخفض الحرارة بمدار 5 درجات، وتشهد البلاد نشاط للرياح، مع تساقط أمطار على أغلب أنحاء البلاد، ونشرت الهيئة العامة للأرصاد تريرها منذ قليل حول أماكن تساقط الأمطار على مدار الساعات المقبلة.

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت أماكن تساقط الأمطار والظواهر الجوية على مدار الأيام القادمة وفق ما يلي.

الأربعاء 27 يناير

أمطار خفيفة بنسبة 40% على البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبور سعيد.

أمطار متوسطة على الإكندرية ومطروح وبلطيم، والسوم ورشيد.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد.

ووفق تقرير هيئة الأرصاد الجوية، فقد جاءت أماكن تساقط الأمطار الخميس وفق ما يلي:

الخميس 28 يناير

أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري.

أمطار على السواحل الشمالية الغربية.

أمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

اضطراب في الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج في البحرين الأحمر والمتوسط.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد.

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الجمعة 29 يناير

أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق الوجه البحري.

أمطار متوسطة على السواحل الشمالية.

نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد.

اضطراب في الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج في البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك وفق تقرير الأرصاد التالي.