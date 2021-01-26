بعد تجاوز الوفيات 100 ألف.. وزير الصحة البريطاني يحذر من مرحلة مرعبة لفيروس كورونا

حذر وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك" من وصول البلاد لـ "مرحلة مرعبة"، على حد قوله من انتشار فيروس كورونا ووصول عدد الوفيات لـ 100 ألف شخص.

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احدث ارقام وفيات فيروس كورونا بإنجلترا

وطالب هانكوك من البريطانيين، البقاء في منازلهم من أجل إنقاذ الأرواح وحماية هيئة الصحة الوطنية، وذكرت صحيفة (إكسبريس) البريطانية، أن الوفيات بالفيروس لمن خضعوا لاختبار كوفيد-19 وثبتت إيجابياته تجاوزت الـ 100000 شخص، وذلك وفق أحدث أرقام الصحة العامة بإنجلترا.

وقال وزير الصحة البريطاني:"أشعر بالتعاطف مع كل شخص فقد أحد أفراد أسرته بين هذه الشخصيات المحطمة الأصدقاء والأسر والجيران.. أعرف مدى صعوبة العام الماضي، لكنني أعرف أيضًا مدى قوة وتصميم الشعب البريطاني ومدى تعاوننا معا لتجاوز هذا الأمر".

وزير الصحة البريطاني: البلاد تواجه فترة صعبة

وتابع: "نبذل جهدا ضخما لتطعيم الأشخاص الأكثر ضعفًا في مجتمعنا، مع توزيع أكثر من 6.5 مليون جرعة من التطعيم في جميع أنحاء المملكة المتحدة حتى الآن، وبفضل تألق علمائنا وأطبائنا، نعرف اليوم المزيد عن هذا الفيروس الجديد وكيفية التغلب عليه..اللقاح هو المخرج، لكن لا يمكننا أن نتوقف الآن ولا نزال للأسف نواجه فترة صعبة في المستقبل".

وزير الصحة البريطاني:أبقوا بمنازلكم واحموا ارواحكم

وأكد أنه لا يزال الفيروس ينتشر وهناك أكثر من 3500 شخص يدخلون المستشفيات يوميًا.. وتابع قائلًا:"أهم شيء يجب علينا جميعا فعله الآن.. هو البقاء في المنزل لإنقاذ الأرواح وحماية هيئة الصحة الوطنية".

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت أن هناك 1631 شخصًا آخر، توفوا في غضون 28 يومًا من كشف نتيجة اختباراتهم الإيجابية لكوفيد-19، وبهذا يصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة إلى 100162 شخصًا.

وفي سياق متصل كان مكتب الإحصاءات الوطنية أعلن أن هناك مهن محددة تشهد نسبة إصابات أعلى، حيث أظهرت أرقام جديدة أن الذين يعملون في وظائف ذات مهارات منخفضة، مثل الترفيه والرعاية الصحية، في إنجلترا وويلز، كان لديهم أعلى معدل للوفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال الفترة الممتدة من مارس إلى ديسمبر من العام الماضي.