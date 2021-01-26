ماذا قال موسيماني لرمضان صبحي بعد موقعة الأهلي وبيراميدز؟

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المصري بأداء رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين وانتهت بالتعادل السلبي.

وأفاد مراسل دوت الخليج أن موسيماني توجة لرمضان صبحي وطالبه بمزيد من المجهود والتوفيق خلال الفترة المقبلة.

وبهذه النتيجة يستمر الأهلي في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز مؤقتا، برصيد 21 نقطة، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 14 نقطة .

وشهدت المباراة أجواء حماسية شديدة من جانب لاعبي الفريقين، الأمر الذي تسبب في خشونة واضحة من الجانبين، مما تسبب في خروج محمد هاني وأحمد فتحي ظهيري الأهلي وبيراميدز، بسبب الإصابة .

ولاحت للفريقان أكثر من فرصة خطرة كانت كفيلة بتغيير النتيجة، كان أبرزها فرصتين محققتين لرمضان صبحي جناج بيراميدز، لكن تألق الدفاع الأهلاوي، وخاصة أيمن أشرف حال دون تسجيله أي هدف، في أول ظهور له أمام فريقه السابق.

كما نجح الأهلي في تهديد مرمى شريف إكرامي في أكثر من مناسبة، كان أهمها هجمة الكونغولي والتر بواليا، والتي تصدى لها حارس بيراميدز، ليبقة النتيجة على التعادل السلبي