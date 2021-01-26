5 مشاهد مثيرة من مباراة الأهلي وبيراميدز

انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبيراميدز بملعب استاد الدفاع الجوي، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبالرغم من المحاولات العديدة من الأهلي على مرمى شريف إكرامي، ومحاولة بيراميدز لخطف الثلاث نقاط في نهاية المباراة، إلا أن التعادل السلبي يفرض كلمته على اللقاء.

هناك عدد من المشاهد التي تخللت اللقاء، خاصة وأن المباراة هي اللقاء الأول، بين الأهلي ونجومه القدامى المنتقلين لفريق المليونيرات.

المشهد الأول: الجانب الأيمن "رايح في داهية"

أُصيب الظهير الأيمن من الفريقين خلال الشوط الأول من اللقاء، حيث خرج محمد هاني من النادي الأهلي مصابا بالدقيقة العاشرة من الشوط الأول، ليشارك أحمد رمضان بيكهام بدلا منه.

وفي الدقيقة 45 خرج أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز مصابا، وشارك عمرجابر بدلا منه، والذي أصيب في أول دقيقة بعد نزوله، إلا أنه قد تم إسعافه، وأكمل اللقاء كاملا.

المشهد الثاني: لاعبي الأهلي "مش طايقة" رمضان صبحي

كان هناك احتقان متوقع الحدوث بين لاعبي الأهلي ورمضان صبحي، خاصة بعد تركه للنادي الأهلي، وبعدما علم موقع دوت الخليج خطته للوقوف على الكرة خلال المباراة اليوم.

ورصدت الكاميرات احتكاكات وتدافع بين لاعبي الأهلي ورمضان صبحي خاصةً بينه وبين عمرو السولية وحمدي فتحي.

المشهد الثالث: "الضغط يجيب شد"

أصيب عدد من لاعبي بيراميدز بالشد العضلي خلال اللقاء، خاصةً لاعبي الأهلي السابقين أحمد فتحي والذي خرج مصابا، وشريف إكرامي الذي لجأ للـ "بنج" لاستكمال المباراة، بالإضافة لمحمود دونجا لاعب وسط الفريق.

ماذا قال موسيماني لرمضان صبحي بعد موقعة الأهلي وبيراميدز؟

المشهد الرابع: شريف إكرامي نجم اللقاء

بالرغم من وصول الأهلي في أكثر من مناسبة بكرات محققة لتسجيل أهداف، إلا أن شريف إكرامي كان حائط الصد المنيع أمام هجمات الأهلي، واستطاع إنقاذ أكثر من كرة من مهاجمي النادي الأهلي، وخاصةً والتر بواليا والذي أضاع العديد من الكرات.

المشهد الخامس: لاعبي الأهلي تضيع الفوز وموسيماني "هيتشل" على الخط

أضاع مهاجمي النادي الأهلي أكثر من هدف محقق في المباراة، خاصةً والتر بواليا والذي لا يحالفه التوفيق منذ انتقاله للقلعة الحمراء، وهو الأمر الذي علق عليه موسيماني بعد انتهاء المباراة.

وأظهرت الكاميرات غضب موسيماني الشديد بعدما أضاع والتر بواليا انفراد صريح بالمرمى، وتصرفه الخاطيء بالتمرير بدلا من التسديد في المرمى.

ووصل الأهلي للنقطة 21 في صدارة الدوري، بينما وصل بيراميدز للنقطة الـ 14 في المركز الرابع بجدول الترتيب.