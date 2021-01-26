محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 9 فبراير المقبل

تداولت وسائل الإعلام في خبر عاجل، أن أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون القسم للبدء في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 9 فبراير المقبل، وينتظر تلك المحاكمة عدد كبير من شعوب العالم أجمع وليس الأمريكيين فقط.

تقديم لائحة الاتهام بحق رئيس أمريكا السابق ترامب اليوم

مجلس الشيوخ الأمريكي: محاكمة ترامب ستكون سريعة نسبيًا

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشارلز شومر، أعلن ليلة أمس الاثنين الموافق 25 يناير 2021، أن محاكمة ترامب ستكون سريعة بشكل نسبي، مشيرًا أنه ليس هناك حاجة للعديد من الشهود. كما أدلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في تصريحات، قامت مجلة "ذا هيل" الأمريكية بنقلها اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الإلكتروني، "إن محاكمة ترامب ستتم بطريقة عادلة ولكنها ستكون سريعة نسبيًا". وكان مجلس الشيوخ، له صلاحية محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد، وفقا للائحة الاتهام، وأوضح شومر سابقًا، أنه بحث مع زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل الجدول الزمني ومدة الجلسات، قائلا:"لا تخدعوا أنفسكم، سيكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ في أمريكا، وتصويت حول ما إذا كان الرئيس مذنبًا".

بعد تجاوز الوفيات 100 ألف.. وزير الصحة البريطاني يحذر من مرحلة مرعبة لفيروس كورونا

والجدير بالذكر أن شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يعمل على تجميع فريق قانوني كامل لمتابعة ملف مساءلته، بعد رفضه لفريقه السابق أن يتولى الدفاع عنه.

تهديدات بالقتل لأعضاء الكونجرس بسبب محاكمة ترامب

وفى وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية نقلا عن أحد المسئولين الأمريكيين، أن مسئولي إنفاذ القانون الفيدراليين يحققون في عدد من التهديدات الموجهة لأعضاء الكونجرس مع اقتراب المساءلة الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب، بما في ذلك التهديد بقتل النواب أو مهاجمتهم خارج مبنى الكونجرس الأمريكي.

لائحة اتهامات ترامب

والجدير بالذكر أن ترامب سوف يتم محاكمته وفق لائحة الاتهام التي تضم: تحريض أنصاره عبر تغريدات نشرها عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة به من تويتر وفيسبوك وسناب شات، والتي تحث على أعمال الشغب والعنف، الأمر الذي جعلهم يقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير الجاري، وكان ذلك بالتزامن مع اجتماع أعضاء الكونجرس للمصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، والتي أسفرت أحداث اقتحام الكونجرس، عن مقتل خمسة أشخاص.