هالة كمال: مصر دولة ذات سيادة وتحافظ على حقوق كل مواطنيها وحرياتهم

استنكرت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، وأمين المرأة عن القاهرة بحزب مستقبل وطن، تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري بدعوى الدفاع عن حقوق الانسان.

هالة كمال: الادعاءات المغلوطة تصدر عن منظمات تدعى حقوق الإنسان

وأكدت هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، لـ دوت الخليج، أن الإدعاءات المغلوطة تصدر عن منظمات تدعي الحفاظ، على حقوق الإنسان وتستقي بياناتها من جماعات إرهابية وجهات ودول معادية لمصر وغير حقيقية وبدون أي وجه حق، مشيرة إلى أن مصر دولة ذات سيادة وتحافظ علي حقوق مواطنيها وحرياتهم.

وأكدت النائبة هالة كمال، رفضها لأى تدخل أو وصاية خارجية تدخل فى الشأن المصرى، أو المساس بسيادة مصر ونثق ونؤيد كل قرارت الدولة المصرية في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد والمواطنين المصريين.

وأشارت عضو مجلس النواب، أيضًا إلى أن تلك المنظمات تستقي بياناتها من جماعات إرهابية وجهات ودول معادية لمصر تثير الدهشة، فما يتعرض المواطنون في الولايات المتحدة الأمريكية، لانتهاكات صارخة ضد الأقليات، ويواجه أصحاب البشرة السوداء إلى عنف وعمليات سحل على يد قوات الشرطة والمظاهرات المناهضة للسياسة الامريكية.