مدرب بيراميدز يصدم الجميع بهذا التصريح بعد مباراة الأهلي!

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المباراة أمام الأهلي، كانت تكتيكية من الدرجة الأولى وكل فريق كان يعمل على عدم المخاطرة خوفا من الخسارة والوصول للمرمى كان قليلا، وفي اعتقادي أن التعادل نتيجة عادلة، واللقاء شهد احتكاكات كبيرة بين اللاعبين في أغلب أوقاتها.

أضاف المدرب في المؤتمر الصحفي بأنه وضع عبد الله السعيد في الطرف كنوع من العمل التكتيكي، وهو لاعب رائع يمنح الفريق الاستحواذ على الكرة، وبسبب تراجع المجهود البدني في الشوط الثاني نظرا للجهد الكبير والإرهاق خرج مستبدلا، وعبد الله أدى مباراة رائعة بصفة عامة.

شدد أروابارينا على أن المنافسة على لقب الدوري ما تزال قائمة والدوري ما يزال طويلا رغم أن البداية التي قدمها الفريق لم تكن منتظرة والتعادل كان كثيرا والأداء متفاوتا وكل الفريق قريبة تماما من بعضها والمنافسة مستمرة وقائمة ويسبب فيروس كورونا كل الأندية تعاني وكل فريق يلعب مباراة كل ٣ أيام، وكل الأندية لم تصل للمستوى المطلوب.

المدير الفني أكد أن المستوى البدني للاعبين لم يهبط في الشوط الثاني بدليل ما فعله عمر جابر الذي تقدم في انطلاقة بنهاية الشوط الثاني وعاد لمكانه سريعا، فهو غير غلق مطلقا من الأداء البدني للاعبين في جميع اللقاءات.

أكد المدرب الأرجنتيني أنه لم يتحدث مع رمضان صبحي كثيرا قبل لقاء الأهلي لأنه لاعب محترف ورائع، ويمكنه الفصل ويقدم مستويات مميزة مع الفريق، وبيرامبدز لم يلعب أمام الأهلي على الدفاع، لأن الفريق أتيحت له الفرص وكان قريبا من التسجيل والفوز، وأداء الفريقين لم يكن على المستوى المطلوب والتعادل مقبول.

أروابارينا قال إن شريف إكرامي حارس ممتاز للغاية وقدم مباراة قوية أمام الأهلي ومستواه في القمة، وهو إضافة بالفعل لنادي بيراميدز، ولا يعلق على تصريحات المدرب السابق تشاتشيتش، وإكرامي أحد الحراس المميزين في الدوري المصري ويعطي الأمان للفريق والمدافعين.